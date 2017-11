Pelo menos quatro homens efetuaram um ataque com explosivos a uma agência do banco Banrisul em Cerro Grande do Sul, no sul do estado, por volta das 2h30min desta quinta-feira (02). Eles levaram um vigilante, que atua nas ruas do local, como refém e o liberaram em seguida, a cerca de quatro quadras da agência. Os bandidos fugiram em um veículo HB20 de cor prata.