Sayfullo Saipov, 29 anos, imigrante do Uzbequistão, foi indicado por terrorismo ST. CHARLES COUNTY DEPT. OF CORRECTIONS / AFP

O homem que conduziu uma caminhonete contra uma ciclovia e matou oito pessoas, na terça-feira (31), em Nova York, era um soldado do Estado Islâmico (EI), anunciaram os extremistas na edição mais recente da revista online Al-Naba, vinculada ao grupo terrorista.

"Um dos soldados do Estado Islâmico atacou um número de cruzados em uma rua da cidade Nova York", afirma um texto publicado na revista, de acordo com o Intelligence Group, organismo norte-americano especializado em monitorar grupos radicais.

"Pela graça de Alá, a operação infundiu medo na cruzada América, incitando-os a aumentar as medidas de segurança e intensificar ações contra imigrantes na América", diz o texto que, apesar de reivindicar a autoria do ataque, não apresenta provas da ligação do suspeito com o grupo.

Sayfullo Saipov, 29 anos, um imigrante do Uzbequistão, foi indiciado por terrorismo depois de avançar com uma caminhonete contra ciclistas e pedestres em uma ciclovia de Manhattan.

As autoridades norte-americanas afirmam que ele confessou ter executado o ataque em nome do EI e disse que estava "satisfeito" com seu ato. Saipov chegou a pedir uma bandeira do EI no quarto de hospital em que estava internado. A polícia ainda informou que ele parece ter seguido de modo estrito as "instruções" que o grupo disponibilizou a seus seguidores nas redes sociais.