ST. CHARLES COUNTY DEPT. OF CORRECTIONS / AFP

A procuradoria federal de Nova York anunciou nesta quarta-feira (1º) que denunciará por terrorismo o uzbeque Sayfullo Saipov, 29 anos, autor do atentado que na véspera deixou oito mortos e doze feridos em Manhattan.

Os procuradores divulgaram um documento no qual denunciam Saipov por apoio material e de recursos à organização estrangeira terrorista e por violência e destruição com veículo. O procurador interino de Manhattan, Joon Kim, formalizará a denúncia às 17h45min no horário local (19h45min no horário de Brasília).

Saipov estaria morando nos Estados Unidos desde 2010, legalmente. De acordo com a rede de televisão CNN, a Uber informou que ele era motorista colaborador da empresa em Nova Jersey nos últimos seis meses e já havia trabalhado como motorista antes.

Saipov já havia tido contato três vezes com as autoridades, segundo o New York Times – nenhum motivo esteve relacionado ao atentado de terça-feira. A CNN afirma ainda que ele era casado, desde 2013, com com Nozima Odilova, também do Uzbequistão.