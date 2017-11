Cinco argentinos morreram e outro ficou ferido no atentado realizado na terça-feira (31) em Nova York, segundo o Ministério de Relações Exteriores da Argentina. A sexta vítima identificada é da Bélgica, conforme informou o ministro das Relações Exteriores do país, Didier Reynders – outros três belgas ficaram feridos. O ataque, realizado com uma caminhonete que atropelou pedestres e ciclistas, foi praticado, segundo a imprensa norte-americana, por um homem natural do Uzbequistão, de 29 anos, que vivia desde 2010 nos Estados Unidos. No total, oito pessoas morreram e 11 ficaram feridas.