Os cinco argentinos mortos no atentado ocorrido na terça-feira (31) em Nova York, nos Estados Unidos, celebravam os 30 anos de formatura. Segundo o Clarín , as vítimas haviam sido colegas na Escola Politécnica de Rosário e pretendiam desfrutar da viagem como uma "uma grande comemoração".

A imprensa argentina informou que os amigos haviam planejado o passeio há mais de um ano após uma série de reuniões entre os ex-alunos. "O laço de amizade da adolescência permanecia intacto", destacou o Clarín. De acordo com o La Nación, as vítimas eram empresários e arquitetos entre 48 e 49 anos.

Os amigos haviam embarcado no sábado (28) à tarde. Antes de chegarem em Nova York, fizeram uma escala em São Paulo. No hall do aeroporto, registraram uma foto antes da partida. O passeio ainda incluiu uma visita a Boston, onde os amigos reuniram-se com Martín Marro, outro colega que morava na cidade americana.