A Polícia Civil confirmou a identificação de uma das vítimas do incêndio ocorrido em uma casa de reabilitação para dependentes químicos em Imbé, no Litoral Norte, na madrugada desta quinta-feira (2). Familiares foram até a delegacia e identificaram a vítima como Wagner D’Ávila da Rocha, de 33 anos, que era cadeirante.

Conforme o delegado Antônio Ract Junior, a administradora do local contou que na casa incendiada – localizada na Rua Parque dos Rodeios – funcionava uma ONG para mulheres dependentes químicas. O abrigo, no entanto, também estava atendendo o homem há cinco meses.

Testemunhas ouviram tiros antes do incêndio, mas, segundo o delegado, esta hipótese está descartada. Dois carros emplacados em Tramandaí, um Fiat Idea e uma Kombi, foram destruídos pelas chamas.

No momento do fogo, havia sete pessoas na casa, mas apenas os dois mortos eram internos do local. Os outros não se feriram.