No abrigo, que segundo a polícia é informal, moravam sete pessoas. No momento do incêndio, no entanto, estavam as duas vítimas, a proprietária e a filha - que sobreviveram ao sair correndo do local só com as roupas do corpo. Os corpos foram encontrados pelos bombeiros que combateram as chamas. Dois carros emplacados em Tramandaí, um Fiat Idea e uma Kombi, foram destruídos pelas chamas.