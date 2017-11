Houve uma inversão no gráfico das mortes, já que no mesmo período de 2016, os nove municípios — que concentram mais de 1,8 milhão de habitantes — registravam menos homicídios do que na Capital, onde vivem 1,4 milhão de pessoas. Para as autoridades, o fenômeno pode ser explicado pela migração dos confrontos violentos entre facções criminosas, que se tornaram rotina em Porto Alegre no ano passado.

—Todo o nosso planejamento é conseguir levar a Operação Avante de forma mais efetiva para os municípios da Região Metropolitana. E isso já aconteceu, em parte, nos últimos três meses, com a formação dos mil novos soldados. A maior parte deles foi direcionada para estes batalhões. No começo do ano, mais 400 serão formados. É inegável que o aumento do policiamento nas ruas travou os homicídios em Porto Alegre — avalia o oficial.

A redução dos homicídios na Capital, que até setembro chegou ao dobro da meta percentual de queda estabelecida no começo do ano, com o lançamento do Plano Nacional de Segurança, começou a ser percebida após o primeiro trimestre do ano. De acordo com o diretor do Departamento de Homicídios de Porto Alegre, delegado Paulo Grillo, foi resultado direto de duas ações: o reforço no policiamento ostensivo em Porto Alegre — primeiro com a transferência de PMs do Interior, em conjunto com a Força Nacional, e depois com o direcionamento dos concursados — e a Operação Pulso Firme — com a transferência de lideranças de facções criminosas para penitenciárias federais.