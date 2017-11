Anderson Fetter / Agencia RBS

Entre janeiro e setembro deste ano, 99 pessoas foram mortas em assaltos no Rio Grande do Sul. O dado foi divulgado na manhã desta quarta-feira (1º) pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), entre os índices de criminalidade do terceiro trimestre do ano (julho a setembro). Apesar da média de 11 latrocínios (roubos com morte) por mês no Estado, há queda significativa em relação ao mesmo período de 2016, quando 135 pessoas já haviam sido mortas desta forma até o final de setembro. Houve queda de 36,3%.

O resultado mantém uma tendência que já havia sido observada no final do primeiro semestre do ano, quando a redução era de 26,5%. Considerando somente o terceiro trimestre de cada ano, a queda foi de 27,02%. Entre julho e setembro deste ano, 27 pessoas foram mortas em latrocínios, enquanto 37 haviam morrido no ano anterior. Este foi o trimestre menos violento, considerando os casos de latrocínios, no Estado. Nos dois períodos anteriores, haviam sido vítimas 43 pessoas e 29 pessoas, respectivamente.

Por outro lado, os homicídios em todo o Rio Grande do Sul mantêm alta em relação ao ano passado. Foram 2.017 registros deste tipo de crime até setembro deste ano, número 5,3% superior aos 1.941 do mesmo período de 2016. A tendência, porém, é de redução nos últimos meses. Os indicadores ainda refletem o primeiro trimestre extremamente violento no Estado, quando aconteceram 809 casos de homicídios. Depois deste período, os demais trimestres, isoladamente, apresentaram redução em relação aos mesmos períodos de 2016. Entre julho e setembro deste ano, por exemplo, foram 581 homicídios, ou 7.04% a menos do que os 625 registros do ano passado.