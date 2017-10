Morreu na manhã desta terça-feira (31) em São Leopoldo, no Vale do Sinos, o motorista de aplicativos José Luis Antunes, de 36 anos. Ele foi baleado durante assalto na noite do último dia 19, no bairro Scharlau. Mesmo tendo sido baleado na cabeça, Antunes chegou consciente ao Hospital Centenário. Porém, após passar por cirurgia, ele teve complicações e não resistiu aos ferimentos.