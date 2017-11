Além de produtos agrícolas, como erva-mate, tabaco e madeira, San Javier conta com diversos órgãos públicos, cujos servidores somam cerca de 6,3% da população. Como a cidade está no leste da província de Misiones — cujas fronteiras com o Brasil e o Paraguai são maiores do que o limite com o restante da Argentina —, as ligações internacionais são de extrema importância. E uma ponte com o Brasil recoloca geopolítica e economicamente no Mercosul a pequena cidade.