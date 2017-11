Reza a lenda que o responsável pelo atraso é um monge que comandava um navio italiano e se instalou no Cerro Pelado, em Porto Xavier , após escapar de um naufrágio. Sem conseguir construir a capela que sonhava e expulso por um proprietário de terras da região, ele teria fugido para a cidade vizinha de San Javier , na Argentina, onde hoje há uma estátua dele. Rancoroso, o monge teria profetizado que o município gaúcho passaria por 100 anos de estagnação.

Crente nos poderes do monge, o secretário de Desenvolvimento, Turismo e Mercosul de Porto Xavier, Ovídio Kaiser, conta que foi com a família até a capela construída pelo religioso em solo argentino e que, depois disso, a construção da BR-392 desemperrou.

No começo deste ano, o secretário levou o prefeito até o Cerro do Monge e ambos abraçaram a estátua do capitão italiano. Segundo Kaiser, dias depois, o projeto da ponte ganhou fôlego. Agora, diante da garantia de repasses de R$ 81 milhões para a obra, a prefeitura gaúcha planeja enfim construir a capela reivindicada pelo monge, confiando que, assim, o município finalmente finalmente vai retomar seu desenvolvimento.