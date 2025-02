Espaços pet em Passo Fundo: onde e como estão as "pracinhas para cachorro" da cidade

Também conhecidas como "pracinhas para cachorro", os espaços pet são dedicados aos animais de estimação e estão em pelo menos três praças públicas de Passo Fundo.

A primeira estrutura foi instalada na Praça Capitão Jovino, em 2022. No ano seguinte, os pets ganharam o espaço no Centro de Esporte Fredolino Chimango. O último inaugurado foi no Parque Linear da Avenida Brasil, em 2024.

O objetivo dos cercados é atuar como locais de convivência e exercício aos animais, além de socialização entre as pessoas, como afirma o secretário municipal de Meio Ambiente, Diorges de Oliveira.

— Passo Fundo é uma das cidades mais populosas do Rio Grande do Sul, o que faz com que muitas famílias morem em prédios verticais. Os espaços para pets cumprem a função de dar condições aos donos de pets um lugar de convivência entre os animais, fazendo com que estes animais tenham um espaço para diminuição de ansiedade — disse.

Leia Mais Filipe Ret em Passo Fundo e mais destaques da agenda cultural

Quem usa os espaços relata que o local é uma boa opção de passeio para os pets, mas algumas manutenções precisam ser realizadas.

A estudante Annanda Mello leva a vira-lata Nora para o espaço pet do Parque Linear da Avenida Brasil algumas vezes na semana, principalmente para gastar energia. Em dias de chuva não é possível utilizar o espaço por que o solo não tem grama e vira barro.

— Ela é muito ativa e sociável, então o espaço é muito bom para gastar energia. Mas deveria ter mais grama, porque quando chove fica com muito barro e quando não chove levanta muita poeira — explica.

O cercado conta com um bebedouro para os animais, mas não está funcionando atualmente.

— A torneira está estragada há muito tempo e temos que trazer água de casa para o cachorro. Muita vezes as pessoas vêm sem água porque acham que está funcionando e o animal acaba ficando com sede. Aí quem traz água divide com quem não trouxe — conta Annanda.

Quem também utiliza o espaço é o lulu da pomerânia Andy. A dona Mara Carbonera afirma que o cachorro não faz as necessidades dentro de casa e, por isso, precisa levá-lo para passear pelo menos duas vezes por dia. Ela também aguarda por manutenções do espaço.

— Ele não é de brincar muito, fica mais cheirando as coisas, mas o espaço é bem bom, só precisa de algumas melhorias. Quando chove é impossível trazê-lo por causa dos pelos mais compridos, precisaria de mais grama mesmo — afirma.

Melhorias previstas

Segundo o secretário de Serviços Gerais, Alexandre de Mello, os espaços recebem manutenções periodicamente. A última reforma foi realizada no espaço pet da Praça Capitão Jovino com a manutenção das grades, pintura e conserto do portão.

— Outras melhorias estão previstas para este espaço e devem ocorrer no decorrer das ações de melhorias que estão programadas para a praça Capitão Jovino — disse.

Eventuais problemas no espaço pet da Fredolino Chimango e do Parque Linear devem ser solucionados pelas empresas terceirizadas responsáveis pelas obras, afirmou a prefeitura.

Onde estão os espaços pet em Passo Fundo

Parque Linear

Endereço: Avenida Brasil Oeste, entre as ruas Coronel Miranda e Mascarenhas.

Centro de Esporte Fredolino Chimango

Endereço: Rua Teixeira Soares, próximo à Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS).

Praça Capitão Jovino