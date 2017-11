Oito Arquitetura e Sustentabilidade / Divulgação

Porto Xavier, município de 10,7 mil habitantes do noroeste do Rio Grande do Sul, convive com a expectativa pela construção da uma ponte internacional, capaz de uni-la à cidade argentina de San Javier. Mesmo sem projeto, a obra já garantiu o repasse de R$ 81 milhões, previstos no orçamento federal de 2018, a partir de emenda da bancada gaúcha no Congresso.

Veja a seguir detalhes do projeto e por que Porto Xavier foi o município escolhido:

O perfil

Tamanho: entre 550 e 900 metros, dependendo da localização da obra

Valor: US$ 147,9 milhões (cerca de R$ 480 milhões na cotação atual), segundo o Dnit, e R$ 200 milhões, na estimativa de autoridades locais

Tempo projetado para construir: de dois a três anos

Concepção: a prefeitura de Porto Xavier projetou uma "ponte-monumento" para tornar a obra uma atração turística e parte do Circuito das Missões Jesuíticas Guaranis

Estrutura: no projeto, a ponte seria estaiada, com a imagem-símbolo das reduções jesuíticas nas cabeceiras, os pilares exibiriam a cruz missioneira e esculturas em homenagem a heróis como Sepé Tiarajú, o cacique Ignácio Abiaru e padres missionários jesuítas

Os motivos

Estudo de viabilidade licitado pelo Dnit em 2009 e concluído em 2015 avaliou que uma ponte em Porto Xavier-San Javier seria a melhor opção entre as existentes na fronteira com a Argentina. Relatório final menciona cinco razões:

Maior fluxo de automóveis: volume médio diário em Porto Xavier é projetado em 204,7 mil, ante 155,4 mil em Porto Mauá e 148,5 mil em Itaqui.

Acessos prontos: é o único porto que tem duas rodovias federais, as BRs 392 e 472, ligando diretamente a fronteira com o restante da malha rodoviária do Estado.

Infraestrutura existente: o porto de Porto Xavier está habilitado para exportação e importação, turismo e transporte internacional, tendo órgãos de fiscalização, como Receita e Anvisa.

Custo: a estimativa da ponte em Porto Xavier (US$ 147,8 milhões) é mais alta do que em Porto Mauá (US$ 127,2 milhões), mas ainda pode-se acrescentar a ambas melhorias em estradas e porto. A projeção de Itaqui é de US$ 161,3 milhões.

Melhor localização: Porto Xavier tem a vantagem frente a Itaqui por estar a mais de cem quilômetros da outra ponte com ligação com a Argentina (São Borja), distância legal exigida. Além disso, o município está situado entre os dois portos, o de Itaqui e o de Porto Mauá.