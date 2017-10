Manchetes

- O tenente da Polícia Militar Davi dos Santos Ribeiro, apontado como autor do disparo que matou a turista espanhola Maria Esperanza, 67 anos, na Rocinha, Zona Sul do Rio, vai responder por homicídio doloso.

- A explosão de um cilindro de gás causou a morte de duas pessoas no interior de Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, na tarde desta terça-feira.