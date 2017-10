Manchetes

- A Receita Federal paga hoje os valores do 5º lote do Imposto de Renda 2017.

- Já são 276 os mortos em atentado em Mogadíscio, a capital na Somália, neste fim de semana.

- O presidente catalão propôs hoje ao primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy dois meses de negociações.

- O primeiro boletim do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela indica que os partidos que apoiam o presidente Nicolás Maduro venceram eleições para governadores em 17 estados e a oposição em cinco.

- O Congresso Nacional terá, nesta semana, dias decisivos para autoridades investigadas.

- Os vídeos dos depoimentos do operador financeiro do PMDB Lúcio Funaro à Procuradoria-Geral da República não deveriam ter sido divulgados. É o que afirma a assessoria do gabinete do ministro relator da Lava-Jato no STF, Edson Fachin.

- As passagens dos ônibus intermunicipais de longo curso estão mais caras a partir de hoje no Rio Grande do Sul.

- O trânsito gaúcho registrou sete mortes neste feriadão de Nossa Senhora Aparecida.

- Dois jovens foram executados em Lagoa Vermelha, no norte do Rio Grande do Sul.

- A Brigada Militar apreendeu 193 quilos de maconha e três quilos de crack no bairro São José, zona leste de Porto Alegre.

- Três pessoas foram baleadas na Vila Cruzeiro, na zona sul de Porto Alegre, em confronto com a Força Nacional de Segurança.

- Um policial civil foi assassinado durante a ação de uma quadrilha que explodiu o prédio de uma empresa de valores, na madrugada de hoje, em Araçatuba, interior de São Paulo.

- A Prefeitura de Porto Alegre vai encaminhar hoje o projeto da Lei Orçamentária Anual à Câmara de Vereadores.