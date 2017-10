Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas em um acidente envolvendo dois veículos por volta das 21h deste domingo (15), no km 147 da BR-386, entre Sarandi e Almirante Tamandaré do Sul na região norte do Estado.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Carazinho, que também atendeu a ocorrência, a colisão aconteceu entre um Fox e um SpaceFox. O condutor do carro Fox, com identidade ainda não confirmada, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Dos cinco feridos, quatro foram encaminhados aos hospitais de Carazinho e Sarandi. O outro, teve ferimentos leves.