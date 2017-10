Mauro Stoffel / Especial

A partir desta segunda-feira (16) o valor da passagem dos ônibus intermunicipais de longo curso ficará mais cara no Rio Grande do Sul. A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) autorizou o aumento de 7,76% — mesmo valor fixado para despachos de encomendas via ônibus.

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) chegou a propor um aumento menor, de 4,69%, mas a correção autorizada pelo órgão fiscalizador foi maior.

Conforme a Agergs, o cálculo levou em conta a variação do preço do combustível no último ano e o reajuste de salários, plano de saúde e vale-alimentação dos funcionários.

O reajuste atinge pelo menos 284 linhas, ou seja, em torno de 16% do total no Estado.

Fim de taxa

Na mesma decisão que informa o reajuste tarifário, a Agergs determina a "taxa de embarque de 11% deve ser paga apenas pelos passageiros que embarcam nas estações rodoviárias". Isso porque, dos 497 municípios gaúchos, apenas 255 têm terminais, com isso, muitos passageiros embarcam em paradas. Mesmo assim, eles pagam pela taxa destinada às estações sem utilizar o serviço.