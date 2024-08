O antepenúltimo dia dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 foi especial para o Brasil. Nesta sexta-feira (9), o país celebrou uma medalha de ouro no vôlei de praia feminino, com Ana Patrícia e Duda, uma prata com Isaquias Queiroz na canoagem e o bronze de Alison dos Santos, o Piu, nos 400m com barreiras.