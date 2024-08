Quem é Edival Pontes, o Netinho, bronze no taekwondo após superar suspensão por doping

Dono da terceira medalha do Brasil na história do taekwondo olímpico, com o bronze conquistado nos Jogos Olímpicos de Paris, Edival Pontes teve de lidar com uma batalha judicial poucos meses antes da disputa francesa. Suspenso após um resultado adverso em exame de doping novembro de 2023, depois de ser ouro nos Jogos Pan-Americanos, o paraibano de João Pessoa teve de ficar sem treinar e competir até janeiro deste ano, mas conseguiu confirmar a classificação olímpica.