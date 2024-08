Seleção Feminina perde para a Espanha e precisará de resultados paralelos para avançar nas Olimpíadas

O sonho do ouro inédito está cada vez mais distante da Seleção Brasileira. Depois de perder para o Japão e deixar a classificação antecipada escapar, o Brasil precisava ao menos empatar com a campeã do mundo Espanha para avançar sem depender de nenhum resultado paralelo. Mas não conseguiu. Em partida que teve uma jogadora a menos durante um tempo inteiro, após a expulsão de Marta, a Seleção perdeu por 2 a 0, com gols de Athenea e Putellas, e agora terá de secar Austrália ou Canadá ao longo da tarde desta quarta-feira (31).