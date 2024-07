A história da Seleção Brasileira nos Jogos de Paris começou com vitória. O confronto contra a Nigéria era considerado o mais fácil do Grupo C, mas o Brasil não conseguiu converter as oportunidades em gols, e venceu por apenas 1 a 0, com gol de Gabi Nunes, no estádio de Bordeaux. O resultado nesta quinta-feira (25) deixa a equipe canarinho na vice-liderança da chave, atrás apenas da Espanha, que venceu o Japão por 2 a 1 na estreia.