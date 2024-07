A Seleção Brasileira estreou com três pontos nas Olimpíadas de Paris. No estádio de Bordeaux, o Brasil venceu a Nigéria por 1 a 0, com gol de Gabi Nunes. O resultado deixa a equipe de Arthur Elias na vice-liderança do Grupo C, atrás apenas da Espanha, que derrotou o Japão, por 2 a 1, na primeira rodada.