Meia do Inter fala sobre Arthur Elias, Marta e expectativa de medalha para as Olimpíadas

O Rio Grande do Sul será representado por duas jogadoras nas Olimpíadas de 2024. A goleira Lorena, do Grêmio, e a atacante Priscila, do Inter, já estão em Paris para a estreia nesta quinta-feira (25), às 14h, diante da Nigéria. Mas antes de a delegação embarcar para a França, a preparação foi realizada na Granja Comary, com reforços qualificados. O técnico Arthur Elias convocou oito meninas para elevar o nível dos trabalhos, e, entre elas, estava a meio-campista Letícia Monteiro, das Gurias Coloradas.