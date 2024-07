A abertura dos Jogos Olímpicos de Paris ocorre nesta sexta-feira (26). Ao longo dos últimos meses, Zero Hora e Rádio Gaúcha exibiram entrevistas com dirigentes, atletas e ex-atletas de diversas modalidades. No total, a série que foi ao ar durante o programa Show dos Esportes contou com 12 episódios. Ouça todos aqui.