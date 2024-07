A 33ª edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna terá a sua largada oficial na sexta (26), com a cerimônia de abertura histórica às margens do Rio Sena. As primeiras disputas, porém, se iniciam antes. Na quarta (24), a partir das 10h, o futebol e o rúgbi masculino entram em ação. A delegação brasileira estreia apenas na quinta (25), no tiro com arco (masculino e feminino), handebol e futebol feminino.