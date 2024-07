Esposa, filho, afilhados e sogra. Um grupo se reuniu na casa de Lorena, em Gravataí, pra acompanhar algo que era aguardado há anos: a estreia da goleira do Grêmio e da Seleção Brasileira em uma Olimpíada. Para isso, enfeitaram a casa com as cores da bandeira do Brasil. E nas camisas, o nome “Lorena” estampado em quase todos os presentes nesse dia especial.