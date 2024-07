Pela primeira vez na história, em Paris, as mulheres vão ser maioria na delegação brasileira que vai disputar uma edição olímpica (56%). E diante desse contexto, o Brasil vai ter como primeiro competidor, a atleta Ana Luiza Caetano, do tiro com arco. A sua estreia acontece nesta quinta-feira, às 4h30min (horário de Brasília), na véspera da cerimônia de abertura.