Secretário de Saúde estima que Porto Alegre deveria ter o dobro de leitos extras e busca nova ampliação

Fernando Ritter (C), em reunião com a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, em 30 de abril.

Com o sistema de saúde já sobrecarregado antes da chegada do frio, o secretário Municipal de Saúde de Porto Alegre, Fernando Ritter, admitiu na manhã desta quarta-feira (14) que os cem leitos extras anunciados para reforçar a Operação Inverno serão insuficientes para atender a demanda de moradores de Porto Alegre e da Região Metropolitana — que correspondem a mais da metade dos pacientes nas emergências.

— Pela questão de sobrecarga dos nossos pronto atendimentos, se a gente pudesse chegar a pelo menos 160 ou até 200 leitos, ajudaria bastante para nós. Quanto mais leitos a gente colocar num teto aí, talvez de 200 leitos, ainda não é a capacidade ideal. Nós vamos ter de trabalhar muito na questão do giro do leito, focar principalmente em internar quem realmente precisa — afirmou o secretário.

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou que foram abertos 168 leitos adicionais no ano passado, ou seja, 68 a mais do que agora. Sobre isso, Ritter antecipou que trataria do assunto ainda na manhã desta quarta-feira com o Estado, para seja publicado um decreto de emergência que viabiliza a entrada de recursos federais. A medida, segundo ele, permitiria a abertura de mais vagas em hospitais como Clínicas, Conceição e Santa Casa.