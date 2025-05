Jovens talentos do cinema brasileiro chegam com força a Cannes

Realizados em dupla com um diretor de outro país, estes filmes integram o programa Factory da Quinzena dos Cineastas, uma mostra paralela do festival.

O quarto curta-metragem, "A fera do mangue", de Wara, com origens aimarás, e a israelense Noam Shimon, também se aprofunda nas tradições para contar, em tom mitológico, a história de uma mulher que se alimenta da força dos manguezais para enfrentar um agressor.

O denominador comum entre as obras é ter como ponto de partida a região do Ceará, tradicionalmente desfavorecida.

"Esta foi uma edição muito especial que fizemos em nível regional, pois foi um projeto apoiado pelo estado do Ceará. Eles tomaram esta decisão importante de destacar a região do nordeste e o norte do Brasil", disse Janaína Bernarder, produtora e uma das impulsionadoras do intercâmbio.