Atacante do Nottingham está em coma induzido após se chocar com a trave em jogo do Inglês

O atacante do Nottingham Forest, Taiwo Awoniyi, foi colocado em coma induzido após ser submetido a um procedimento cirúrgico de emergência para tratar de uma lesão abdominal, depois de se chocar com a trave, no último domingo, no empate de 2 a 2 de sua equipe com o Leicester, em partida válida pelo Campeonato Inglês.

O jogador recebeu atendimento médico no gramado e não foi substituído. Ele ficou em campo e disputou os instantes derradeiros do confronto, mesmo ficando visivelmente desconfortável.

Após o duelo, surgiu a informação de que o atleta precisou ser levado às pressas do City Ground, local da partida, para o hospital. Lá após ser novamente examinado, ele passou por uma cirurgia de emergência.

Segundo comunicado divulgado pelo Nottingham, a operação foi um sucesso e o jogador nigeriano de 27 anos vem se "recuperando bem". O clube, no entanto, não soube precisar quanto tempo o atleta deverá ficar afastado. Não está descartada a necessidade de novas cirurgias

O lance provocou ampla discussão na imprensa britânica. Evangelos Mamrinalis, proprietário do Nottingham, chegou a se desentender com o técnico Nuno Espirito Santo por discordar da permanência do atleta em campo após o choque com a trave.

Por meio de um comunicado, o clube se posicionou sobre a questão. "No Nottingham Forest acreditamos que o bem-estar mental e físico de nossos jogadores e comissão técnica deve sempre ter precedência", diz parte do texto.