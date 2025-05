Alcaraz bate Draper e faz quinta semifinal na temporada

Apesar de não viver um momento excepcional, Carlos Alcaraz vem dando mostras que pode ser o jogador a desafiar Jannik Sinner, na briga pela liderança do ranking mundial da ATP. Nesta quarta-feira (14), o espanhol se tornou o primeiro semifinalista do Masters 1000 de Roma, ao bater por duplo 6/4, em 1h37min de partida, o britânico Jack Draper, número 4 do mundo.