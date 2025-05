Dunga acredita que Ancelotti 'vai ganhar' na Seleção, mas terá que se adaptar ao Brasil

A aventura de Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira terá sucesso? Para o ex-volante Dunga não há dúvida: "vai ganhar", mas terá que se adaptar rápido "à cultura do Brasil".

Treinador da Seleção na Copa do Mundo de 2010, o capitão do tetra em 1994 afirmou em entrevista à AFP em Assunção que Ancelotti vai conquistar a torcida brasileira com resultados.

O treinador italiano, de 65 anos, vai assumir o cargo no dia 26 de maio, após término da campanha do Real Madrid no Campeonato Espanhol, depois de bater o recorde de títulos (15) pelo clube merengue, incluindo três Ligas dos Campeões da Europa.

"Acredito na filosofia dele de futebol, que vai dar bons resultados, mas não sei se a imprensa vai gostar do estilo de jogo. As pessoas, sim, porque vai ganhar", disse Dunga.

"Todos nós queremos que o Brasil esteja bem. Ancelotti tem muita experiência, mas acho que para ter sucesso todos têm que ajudar na adaptação dele o mais rápido possível à cultura do Brasil".

- Ajuda de velhos conhecidos -

Nesse sentido, Dunga apontou que a experiência do italiano, o primeiro estrangeiro a assumir a Seleção desde 1965, como técnico de jogadores brasileiros no Milan e no Real Madrid pode ser útil na sua adaptação.

"Há jogadores que jogaram com o Ancelotti no Milan que podem ajudar muito a fazer essa aproximação, com a cultura e a forma de pensar do Brasil", explicou.

Segundo alguns veículos de imprensa, o treinador italiano pretende incorporar à sua comissão técnica o ex-meia Kaká, último brasileiro a receber o prêmio Bola de Ouro, em 2007, ano em que foi campeão da Champions com o Milan, sob o comando de Ancelotti.

Em sua primeira experiência à frente de uma seleção, Carlo Ancelotti terá que ajustar o time brasileiro no caminho rumo à Copa do Mundo de 2026, em meio a uma campanha irregular nas Eliminatórias Sul-Americanas.

Nem Fernando Diniz, nem Dorival Júnior, demitido em março, conseguiram extrair o máximo de atacantes que brilham na Europa, como Vinícius Júnior, Rodrygo e Raphinha, tampouco encontrar soluções para ausência de Neymar por lesão.

Além disso, a CBF vem enfrentando várias crises por conta da controversa eleição do presidente Ednaldo Rodrigues, que chegou a ser afastado do cargo temporariamente no final de 2023.

"A [situação da] CBF com certeza vai influenciar", afirmou Dunga, que compareceu à inauguração de uma exposição na capital paraguaia, onde nesta quinta-feira (15) será realizado o 75º Congresso Ordinário da Fifa.

Mas "como [Ancelotti] vem de fora, a princípio ele não vai incomodar ninguém", concluiu.