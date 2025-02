Arsenal goleia City e segue na perseguição ao Liverpool na Premier League

Gunners venceram em casa por 5 a 1. Glyn KIRK / AFP

O Arsenal impôs neste domingo (2) uma dura goleada por 5 a 1 sobre o Manchester City. Com isso, o sonho de conquistar o Campeonato Inglês pela quinta vez consecutiva ficou ainda mais longe para os citizens, que agora precisam se preocupar em terminar no top 4 para garantir uma vaga na próxima Champions League.

No Emirates Stadium, em Londres, os gunners mostraram os momentos opostos vividos por ambas as equipes marcando quatro gols no segundo tempo. Com a vitória, o time do técnico Mikel Arteta chegou aos 50 pontos, seis atrás do Liverpool, que ainda tem um jogo a menos.

O City é o quarto, com 41 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Chelsesa, que fecha a rodada contra o West Ham na segunda-feira (3).

Fragilidade defensiva

Com menos de dois minutos de bola rolando, o Arsenal abriu o placar com o norueguês Martin Odegaard, aproveitando passe do alemão Kai Havertz. O City tomou o controle do jogo e o goleiro dos gunners David Raya defendeu uma cabeçada de Josko Gvardiol e um chute do brasileiro Savinho.

Mas Raya nada pôde fazer em uma finalização de cabeça de Erling Haaland, com passe de Savinho. Foi o 25º gol do atacante norueguês nesta temporada. O Arsenal não demorou a retomar a iniciativa: Thomas Bartey interceptou uma tentativa de passe de Phil Foden e bateu para o gol, a bola desviou nas costas de John Stones antes de balançar as redes.

O jovem lateral-esquerdo Myles Lewis-Skelly, 18 anos, fez o terceiro do time londrino e provocou imitando a comemoração de Haaland. meditando. Minutos depois, Havertz marcou mais um e nos acréscimos Ethan Nwaneri fechou a goleada.