Brasil se classificou na 3ª colocação do grupo B.

A Seleção Brasileira começa sua caminhada no hexagonal final do Sul-Americano sub-20 nesta terça-feira (4), contra o Uruguai. O horário, assim como nos demais confrontos, ainda será definido pela Conmebol.

Jogos da Seleção no hexagonal final do Sul-Americano

Os quatro melhores se classificam à Copa do Mundo da categoria, que será realizado no Chile, em setembro e outubro deste ano. Os anfitriões, inclusive, já estão no torneio.