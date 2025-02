Brasil não conseguiu furar a defesa colombiana neste sábado. Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira perdeu para a Colômbia por 1 a 0, neste sábado (1º), pela última rodada do Sul-Americano sub-20. Diversos jovens de times do Brasil e do mundo estiveram em campo, incluindo nomes de Grêmio e Inter.

Mesmo valendo apenas a briga por posição no grupo B, o jogo ficou marcado pelo clima quente entre os jogadores, que se estranhavam de ambos os lados, principalmente após o único gol do confronto.

Como foi o jogo

O primeiro grande lance de perigo da partida veio do lado brasileiro. Aos 12 minutos do primeiro tempo, Pedrinho, ex-Corinthians e atualmente no Zenit, driblou o marcador, entrou na área, mas demorou a finalizar e acabou desarmado.

Aos 32, Rayan, do Vasco, fez uma bela jogada pelo lado direito de ataque, cortou o defensor colombiano e chutou para defesa do goleiro.

No fim da etapa inicial, Nathan Fernandes, do Grêmio, recebeu na área, driblou o adversário e ficou livre diante do gol. Mas chutou em cima do goleiro Rojas, que espalmou para escanteio.

Logo no começo do segundo tempo, Villarreal recebeu um lançamento nas costas da defesa brasileira, entrou na área e chutou cruzado para o fundo da rede: 1 a 0 para Colômbia.

Alguns minutos depois, Rayan cobrou uma falta da entrada da área, o goleiro deu o rebote para Gabriel Moscardo, ex-Corinthians, que chutou na trave.

A Seleção até tentou empatar, mas pouco conseguiu fazer. A Colômbia também assustou com uma bola no poste de Felipe Longo e teve contra-ataques perigosos.

Brasil termina a primeira fase do Sul-Americano sub-20 com duas vitórias e duas derrotas. Rafael Ribeiro/CBF

No último suspiro, Bredo Bidon chutou de cobertura, por cima do goleiro adversário, mas o zagueiro Mosquera tirou em cima da linha. 1 a 0, placar final.

Na saída, o lateral-direito do Grêmio Igor Serrote falou sobre a derrota:

— Fizemos um grande jogo. Acabamos tomando um gol. Mas agora tudo vai zerar na próxima fase e vamos focar. Graças a Deus conseguimos nossa classificação antecipada.

Nathan Fernandes foi o outro atleta tricolor que esteve em campo. Do lado do Inter, Ricardo Mathias entrou na etapa complementar.

Com o resultado, o Brasil terminou em 3º lugar no grupo B, com seis pontos. A Colômbia terminou na liderança da chave.