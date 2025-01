Com jovens da dupla Gre-Nal, Brasil vence Equador garante vaga na fase final do Sul-Americano Sub-20

Deivid Washington, do Chelsea, fez dois dos três gols brasileiros no jogo.

Em confronto direto pela classificação, o Brasil venceu o Equador por 3 a 2 na noite desta quinta-feira (30) e garantiu vaga na fase final do Sul-Americano Sub-20. A partida ocorreu no estádio Misael Delgado, em Valencia, na Venezuela.

A Seleção Brasileira volta a campo no próximo sábado (1°) , às 18h (horário de Brasília), para enfrentar a Colômbia na quinta e última rodada classificatória.

O time de Ramon Menezes abriu três gols de vantagem com Iago e Deivid, duas vezes, ainda no primeiro tempo. O camisa 10 Pedrinho, que pertence ao Zenit, da Rússia, teve excelente atuação e deu assistência em bola parada para os primeiro e terceiro gols, aos 21 e 45 minutos.

O time titular do Brasil teve três jogadores da dupla Gre-Nal: o atacante Nathan Fernandes e o lateral-direito Igor Serrote, do Grêmio, e o atacante Gustavo Prado, do Inter.