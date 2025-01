Goleiro Adriel e Rodrigo Ely são novidades em reapresentação do Grêmio

Zagueiro voltou a participar de treinos, mas ainda é dúvida para a próxima partida. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

A representação do Grêmio contou com novidades nesta quinta-feira (30). A primeira delas diz respeito ao goleiro Adriel, que apareceu trabalhando no campo. O zagueiro Rodrigo Ely, por sua vez, está em processo de transição após uma pancada no tornozelo. A equipe enfrenta o São Luiz no sábado (1º), na Arena, pela quarta rodada do Gauchão.

Adriel vinha sendo ausência nos treinos de campo desde a representação, no dia 8 de janeiro. O goleiro não havia apresentado lesão, mas o caso era tratado como uma sobrecarga na musculatura flexora de quadril da perna direita.

Nas imagens divulgadas pelo clube, foi possível observar Adriel trabalhando normalmente com o preparador Mateus Famer, ao lado de Gabriel Grando, Tiago Volpi, Thiago Beltrame e Ygor.

A outra notícia ficou por conta da presença de Rodrigo Ely. O zagueiro está em processo de transição após sofrer uma pancada no tornozelo direito. O caso ocorreu ainda na primeira rodada, diante do Brasil de Pelotas. Desde então, o atleta foi ausência nas últimas rodadas. Apesar da participação na atividade realizada no campo, sua presença no jogo de sábado contra o São Luiz ainda vai depender das avaliações.

Para o duelo da quarta rodada, o técnico Gustavo Quinteros indicou que voltará a utilizar os atletas considerados titulares, que atuaram nas rodadas contra Caxias e Brasil de Pelotas. Na vitória sobre o Monsoon, neste meio de semana, uma equipe alternativa foi utilizada.

A definição da escalação passará pelo último treino, nesta sexta-feira, às 10h, no CT Luiz Carvalho. A partida contra o time de Ijuí será no sábado (1°), às 16h30min, na Arena. Neste momento, o Grêmio é líder do Grupo A, com sete pontos.

