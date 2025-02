Quinteros aprova atuação de Monsalve em teste pelo lado: "Tem muita técnica"

Monsalve começou a partida no lado esquerdo de ataque. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O técnico Gustavo Quinteros utilizou o primeiro jogo da semifinal do Gauchão, diante do Juventude, para fazer um teste com Monsalve e, ao mesmo tempo, atender a um pedido da torcida do Grêmio: ter o colombiano entre os 11 titulares.

Com Aravena e Pavon lesionados e Amuzu sem condições físicas de atuar durante toda uma partida, o treinador colocou Monsalve aberto pela ponta esquerda, ao lado de Cristaldo e com Cristian Olivera pela direita.

Assista aos melhores momentos

Ao longo do primeiro tempo, os dois meias alternaram posição e, na etapa final, Monsalve foi centralizado. Amuzu, que ingressou na vaga de Cristaldo no intervalo, imprimiu mais velocidade pelo flanco.

— Creio que (Monsalve) tem muita técnica individual, desequilíbrio individual. Hoje, quis testar ele como extremo para jogar com duelos nos últimos metros do campo e para que pudesse desiquilibrar, entrar na área. Fez isso por momentos, por outros não. Depois, com o ingresso de Amuzu, conseguimos essa velocidade, esse desequilibro. Tivemos duas jogadas muito importantes. Uma delas foi o gol do Oliveira — explicou Quinteros.

Apesar de elogiado, Amuzu deve ganhar minutagem de forma gradual. Assim, não está descartado que Monsalve seja utilizado outras vezes na ponta e entre os titulares. A avaliação do técnico, ao final, foi positiva.

— Creio que Monsavelve pode ir muito bem pelo centro do campo e muito bem como extremo — concluiu Quinteros.

Processo de adaptação

Fracis Amuzu, conforme Quinteros, sofreu no processo de adaptação a Porto Alegre por conta do fuso-horário — antes, atuava na Bélgica, pelo Anderlecht, quatro horas na frente. O atacante treinou com intensidade desde os seus primeiros dias no CT Luiz Carvalho, mas, logo após a sua chegada, não conseguiu descansar como esperado.

A semana que antecede segunda partida da semifinal será livre para treinamentos. O grupo se reapresenta na segunda-feira (24).