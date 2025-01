Quinteros indica mudanças no Grêmio para jogo contra o São Luiz

Quinteros terá a chance de emendar a terceira vitória seguida no Gauchão. (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

A escalação do Grêmio será modificada para o jogo contra o São Luiz, neste sábado (1°), na Arena. A projeção foi indicada pelo próprio técnico Gustavo Quinteros após a vitória sobre o Monsoon, quando o time teve uma formação alternativa. Será o quarto compromisso do Tricolor no Gauchão.

— Sábado, talvez, mudaremos a maioria e voltarão os jogadores que atuaram na partida anterior (contra o Caxias). E assim, sucessivamente, até termos essa competência em todas as posições, que nos dá a possibilidade de ter uma equipe forte sempre — apontou o técnico do Grêmio.

O cenário leva em conta o planejamento da comissão técnica de ter dois jogadores, por posição, em nível de titularidade. Essa disputa se estabeleceu, especialmente, em dois casos após a vitória no Estádio do Vale: Braithwaite e Arezo no ataque, além de Monsalve e Cristaldo no meio-campo. No entanto, não foi descartado que os concorrentes possam atuar juntos.

No jogo contra o Caxias, o Grêmio foi a campo com Gabriel Grando; João Pedro, Jemerson, Gustavo Martins e Mayk; Dodi e Villasanti; Pavon, Cristaldo e Aravena; Braithwaite. Na comparação com esta escalação, há situações importantes.

Possível estreia

No gol, Tiago Volpi poderá ganhar sua primeira chance no lugar de Grando. Ele já foi regularizado, vem participando dos treinos e ficará à disposição. O comandante gremista destacou que quer manter a mesma lógica de competitividade entre os jogadores de linha na situação dos goleiros.

— Eu necessito ter 20 jogadores titulares. Se tiver mais, melhor. Os goleiros têm que cumprir também com isso. No momento em que estiverem no seu melhor nível, vou decidir as partidas que vão jogar. Me interessa que os goleiros tenham competição, não deixar que um jogue 20 partidas seguidas e depois o outro tenha que jogar e não esteja em atividade, não esteja com confiança e não jogue bem. Então, vamos ver como vai ser — afirmou Quinteros.

Ainda, na projeção de defesa para o jogo contra o São Luiz, o lateral Mayk seguirá como ausência. Ele teve lesão muscular constada e ainda se recupera. Neste momento, Viery e Pedrinho são as opções. Ainda há dúvida sobre a situação de Rodrigo Ely. Na primeira rodada, o zagueiro precisou ser substituído no empate diante do Brasil de Pelotas por conta de uma pancada no tornozelo direito. Não houve lesão constada.

Do meio para frente, Gustavo Quinteros também conta a partir de agora com Cuéllar. O volante fez sua estreia contra o Monsoon, permanecendo em campo por 61 minutos. A projeção é que possar ganhar minutagem nestas próximas rodadas.

A preparação para o duelo contra o São Luiz já inicia no final da tarde desta quinta-feira (30), na reapresentação do elenco no CT Luiz Carvalho. A partida contra o time de Ijuí será no sábado (1°), às 16h30min, na Arena. Neste momento, O Grêmio é líder do Grupo A, com sete pontos.

