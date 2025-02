Grêmio venceu, Juventude reviveu e o futebol gaúcho perdeu feio

Monsalve e Abner em disputa na área. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Uma noite que tinha tudo para ser de boas notícias para o torcedor do Grêmio foi marcada por um evento que entristece a todos.

O Tricolor venceu o Juventude em uma ótima atuação. Uma partida que deveria ser tratada apenas para valorizar o trabalho do técnico Gustavo Quinteros, e das muitas individualidades que estiveram em campo, teve na arbitragem o principal assunto.

O Grêmio deveria festejar a virtual classificação, mas viu o jogo de Caxias reviver pela completa e injustificada falta de critério que só piora no regional.

Diante do que aconteceu na Arena, a busca pelo Octa ganhou um sério obstáculo e não é exagero dizer que uma possível eliminação do Grêmio passará pelos erros da noite de sábado, que não podem ser admitidos no ambiente atual.

O Grêmio começou a partida amassando o Juventude e empilhou oportunidades. Atuando de forma compacta, o time de Quinteros chegou ao gol em uma ótima jogada coletiva, que fechou com uma bela conclusão de Braithwaite.

Na sequência do gol, o Grêmio seguiu dominante e surgiu o lance que mudou tudo. Um pênalti escandaloso em Monsalve não foi marcado pelo árbitro e, incrivelmente, o VAR não chamou para tentar salvar o erro claro não visto pelo juiz da partida.

A partir do erro, o estádio silenciou e o time do Grêmio sentiu muito. O Juventude, no embalo, empatou. E o fim do primeiro tempo marcou por um ambiente incrédulo, pelo tamanho absurdo que havia ocorrido.

Na segunda etapa, o Grêmio voltou mais concentrado e criou oportunidades. O gol da vitória saiu após uma bela jogada de Monsalve e Amuzu, com uma certeira conclusão de Cristian Olivera.

Depois disso, no entanto, o Tricolor chegou a marcar o terceiro gol, que foi corretamente anulado pelo VAR. A triteza do fato é que o acerto da anulação escancarou ainda mais o erro da não marcação do pênalti do primeiro tempo. Uma falta muito parecida com o lance contra Monsalve determinou a anulação do gol que daria uma vantagem praticamente definitiva para o Grêmio no confronto.

O assunto, claro, será tratado como mais um erro de arbitragem no Gauchão, mas, de fato, o confronto entre Grêmio e Juventude foi mexido de forma substancial e definitiva. O que poderia ser uma classificação encaminhada pelo Tricolor se transformou em dúvida e risco.

Um jogo duríssimo espera o Grêmio no próximo final de semana no Alfredo Jaconi graças ao que o ocorreu na Arena, e a chance de lutar pelo Octa perdeu força justamente por esse motivo.