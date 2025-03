Novak Djokovic é eliminado na estreia em Indian Wells

Maior campeão do Masters de Indian Wells , ao lado de Roger Federer, o sérvio Novak Djokovic não poderá lutar pelo sexto título e se isolar como o principal vencedor da história do evento que é apontado como o principal torneio do circuito, após os quatro Grand Slam.

Em sua estreia no sábado (8), o atual número 7 do mundo foi eliminado pelo holandês Botic Van De Zandschulp (85º) por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 3/6 e 6/1, em duas horas de partida.

Com um jogo seguro e boa variação de golpes, o holandês obteve duas quebras no terceiro e quinto games e impôs uma fácil vitória. Na volta, Djokovic veio mais focado, deu o troco no rival com duas quebras e empatou o duelo. No set decisivo, Van De Zandschulp recuperou seu melhor jogo, aproveitou o cansaço do rival e definiu a vitória em 2 a 1.