A baita zica que se abateu sobre Inter

A maré de péssimas notícias chegou com tudo no Beira-Rio. Com a grave lesão no ligamento cruzado do joelho direito, Fernando vai ficar afastado de quatro a seis meses. Um grande problema para o Inter. Não há no elenco colorado um volante que entregue algo próximo na saída de bola e na marcação.



Vale lembrar que Bernabei está fora de combate por um longo período. Outros jogadores importantes do elenco como Rochet, Borré, Enner Valencia, Ricardo Mathias e Carbonero também estão com problemas físicos. Uma zica danada!