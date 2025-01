Etapa no Havaí abre temporada da World Surf League em 2025

A próxima segunda-feira (27) marcará a abertura da janela de competições em Pipeline, no Havaí, na primeira etapa da World Surf League (WSL) desta temporada. O Brasil será representado por 12 atletas — 10 no masculino e duas surfistas no feminino. A competição tem até o dia 8 de fevereiro para acabar. Todas as etapas do Championship Tour serão transmitidas ao vivo pelo site da WSL, no canal no YouTube da competição, no Sportv e na Globoplay.