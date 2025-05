"O Atlético-MG fez uma pressão ofensiva à segurança do árbitro no intervalo", revela dirigente do Juventude

Bruno Pereira Vasconcelos, da Bahia, foi o árbitro de campo. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude não gostou de uma atitude de alguns dirigentes do Atlético-MG que, na visão do diretor-executivo Júlio Rondinelli, teriam feito uma "pressão ofensiva à segurança do árbitro" Bruno Pereira Vasconcelos, da Bahia, durante o intervalo da partida disputada pelos dois clubes no Alfredo Jaconi, na noite de segunda-feira (5), pelo Brasileirão.

— Longe de transferir responsabilidades, porque a gente poderia ter sido mais competente e vencido o jogo. Mas a gente teve um episódio no intervalo aqui, e temos imagens que vamos divulgar e apresentar junto à Comissão Nacional de Arbitragem, sobre a pressão que membros da diretoria do Atlético-MG fizeram sobre a arbitragem. Num lugar que nos pedem pra ninguém estar presente, se algum diretor entrar nessa área tem alguma punição; e a postura do árbitro no segundo tempo, infelizmente, lamentável — apontou Rondinelli.

A crítica do dirigente também foi pela falta de critério do árbitro de vídeo, Diego Pombo, que não teria alertado a arbitragem de campo a um possível pênalti para o Ju no segundo tempo.