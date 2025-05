"Agora só não podemos nos descuidar", afirma vice de futebol do Caxias sobre sequência

Vice de Futebol do Caxias, José Caetano Setti, analisou o momento do time na Série C. Porthus Junior / Agencia RBS

O sonho de todo o técnico é ter tempo para treinar e resultados positivos na arrancada de trabalho. Júnior Rocha conseguiu aliar os dois pontos no Estádio Centenário. O time mostra uma leve evolução e embalou duas vitórias seguidas na Série C do Brasileirão, diante do Guarani e Figueirense. O Grená é quarto colocado com nove pontos, um a menos que Ituano, Ponte Preta e Maringá.

Após vencer o time catarinense por 3 a 2 na segunda-feira, o dia seguinte foi de folga ao grupo de atletas. A reapresentação está prevista para esta quarta-feira (7), no Estádio Centenário. O técnico terá mais tempo para trabalhar com o elenco, pois o próximo compromisso será no domingo (11), às 16h30min, no Estádio Centenário, Retrô.

— Domingo queremos uma presença enorme do torcedor do Caxias para incentivar para buscarmos essa nova vitória, mais três pontos, para ir atingindo a meta que não é fácil, sei que o jogo foi complicado (contra o Figueirense), temos consciência disso, mas conseguimos a vitória. Então acho que isso também é importante, isso dá prazo para o Júnior Rocha conhecer melhor o plantel, botar as ideias dele em prática e fazer o time, moldar melhor o time do jeito que ele pensa — declarou o vice de futebol José Caetano Setti à Rádio Caxias após o jogo no Estádio Orlando Scarpelli.

O dirigente grená enalteceu o fato da equipe ter vencido a primeira partida fora de casa depois do retorno à Série C e também de ter superado o Figueirense, clube que o Grená tem uma rivalidade desde 2001, do polêmico acesso catarinense no STJD à elite do futebol brasileiro em cima do Caxias.

— Ganhar fora de casa e ganhar do Figueirense, não nada contra, mas a gente tem uma bronca, saudável, então eu estou feliz, muito feliz, estou feliz pelos jogadores porque a concentração deles foi especial — analisou Setti, que completou: