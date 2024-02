Filipe Toledo, o Filipinho, decidiu abandonar a temporada 2024 da WSL, o Circuito Mundial de Surfe, para cuidar de sua saúde mental. O anúncio foi feito em uma publicação no Instagram, neste domingo, quase duas semanas depois de o bicampeão deixar a disputa de Pipeline, primeira etapa do ano, por causa de uma intoxicação alimentar. A decisão, contudo, não incluiu deixar de disputar os Jogos Olímpicos de Paris, para o qual ele está classificado por ter sido campeão mundial no ano passado.