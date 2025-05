Inter de Milão e Barcelona decidem quem será o primeiro finalista da Champions League

Lamine Yamal é a esperança do Barcelona e a preocupação da Inter de Milão. JOSEP LAGO / AFP

O primeiro finalista da Champions League desta temporada será conhecido após o jogo entre Inter de Milão e Barcelona, nesta terça-feira (6), às 16h (de Brasília). Após empate no jogo de ida, na Catalunha, as equipes se reencontram em Milão, com um jovem de 17 anos sendo o foco do confronto.

Lamine Yamal carrega logo no início da carreira a responsabilidade de definir uma partida desse tamanho. E ele já mostrou que é capaz de carregá-la.

Destaque da conquista da Euro 2024 com a Espanha, o jovem habilidoso mostrou poder de decisão em todos os jogos de mata-mata desta Champions League. Gols nas oitavas, nas quartas e na partida de ida contra a Inter.

— Lamine é um gênio. Tudo que ele faz é inacreditável. Cada ação, cada passe. É incrível como um jogador de 17 anos joga. Na ida, ele nos trouxe de volta com suas jogadas. Agora, ele precisa mostrar seu potencial — disse Hansi Flick, treinador do Barcelona, na entrevista pré-jogo, e projetou:

— O jogo de volta é muito importante, porque nosso objetivo é chegar na final, e quero todos em seu melhor nível.

Os italianos estão cientes que estarão diante de um craque. A poderosa defesa da Inter de Milão sucumbiu a Yamal no jogo de ida.

As jogadas dele foram decisivas para o Barça retornar ao jogo, após sair perdendo por 2 a 0.

— É muito complicado limitar ele. Vamos precisar tentar não deixar ele encostar na bola, o que é impossível. Assim, teremos que marcar com dois em cima dele. De toda maneira, é complicado. O que mais me impressionou nele foi a velocidade de raciocínio. Mesmo antes de receber a bola, ele já sabe o que fazer — declarou Simone Inzaghi, treinador da Inter.

Dúvidas para a volta

Para chegar à final, os italianos precisarão contar com força máxima. Entretanto, Inzaghi tem duas dúvidas para o duelo desta terça. O zagueiro Pavard e o atacante Lautaro Martínez.

O defensor foi ausência na ida, mas vem treinando nos últimos dias. O argentino saiu de campo com 46 minutos jogados da ida e não treinou desde então.

Apesar de serem tratados como dúvida pelo treinador, a expectativa é de que ambos estejam em campo.

— Vamos decidir em conjunto com a equipa médica e com os próprios jogadores, porque são eles que me vão dizer o que sentem — explicou Inzaghi.

Pelo Barcelona, o desfalque certo é de Koundé, que se machucou na ida e será substituído por Eric García ou Ronald Araújo.

A maior expectativa, contudo, é sobre Lewandowski, que não esteve em campo no primeiro jogo e está em fase final de recuperação de uma lesão muscular. Flick confirmou a volta do centroavante, mas no banco.

— Ele está se recuperando melhor do que esperávamos. Está pronto para ficar no banco e, quando precisarmos dele, ele voltará — contou o treinador.

Onde assistir a Inter de Milão x Barcelona