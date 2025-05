Caxias rebate provocação do Figueirense após vitória no Orlando Scarpelli

Caxias fez copos com fotos dos três atletas que marcaram gols contra o Figueirense. Arte / Divulgação / Caxias

O Caxias venceu o Figueirense pelo placar de 3 a 2 na segunda-feira. O jogo era válido pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida carrega um histórico de rivalidade devido aos acontecimentos de 2001. Naquele ano, a partida entre os dois clubes acabou no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Após perder o jogo por 1 a 0 na Série B daquele ano, o Caxias teve que aguardar uma decisão do tribunal sobre a partida, pois ocorreu uma invasão de campo e o regulamento punia o time. Contudo, a súmula foi alterada por pressão política e não dizia a realidade. O fato foi admitido pelo próprio árbitro Alfredo Loebeling.

Antes do jogo desta edição da Série C, o Figueirense provocou o Caxias. O time catarinense estava vendendo, no Estádio Orlando Scarpelli copos personalizados com a foto do jogador Abimael, autor do gol em 2001

— AAAAA de Abimael! AAAAA de... A promoção Coleção Ídolos está de volta! O Talismã do Scarpelli agora também é colecionável. Relembre o grito histórico daquele gol em 2001 com cada gole no novo copo da nossa coleção — postou o clube nas redes sociais.

Contudo, a corneta durou pouco tempo. O Caxias venceu por 3 a 2, com gols de Welder e Tomas Bastos. Assim, o Caxias fez os seus copos virtuais para rebater o time catarinense.