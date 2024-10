O momento ruim da Seleção Brasileira não foi superado com a vitória de virada, por 2 a 1, sobre o Chile nesta semana pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. As críticas vêm até mesmo de Lula. O presidente da República defendeu que a equipe convocada para representar o Brasil deveria ser completamente composta, apenas, por jogadores que disputam o Brasileirão.